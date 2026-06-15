Modi, İran-ABD Mutabakatını Destekledi

YENİ DELHİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran ile ABD'nin Ortadoğu'daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda barış mutabakatına varmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Modi, pazar günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde ciddi ekonomik sıkıntılara neden olan ve birçok ülkede can kaybına yol açan Batı Asya'daki (Ortadoğu) çatışmaların sona erdirilmesi konusunda ABD ile İran arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullandı.

Modi, "Hindistan, söz konusu mutabakat zaptının hayata geçirilmesinin bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesine ve seyrüsefer ve ticaret serbestliğinin sağlanmasına katkıda bulunmasını beklemektedir" dedi.

İran ve ABD pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin uzatılması konusunda ön mutabakata vardı.

Modi, geri kalan konular üzerinde de görüşmelerin yapılmasını ve sürdürülebilir bir nihai anlaşmaya varılmasını sabırsızlıkla beklediklerini de ifade etti.