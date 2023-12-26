 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Modi ve Bin Selman Batı Asya'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Modi ve Bin Selman Batı Asya'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde Batı Asya'daki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı. Liderler, bölgedeki terörizm ve şiddet endişelerini paylaşarak işbirliği konusunda mutabık kaldı. Modi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insani yardımlara devamlılık çağrısı yaptı. İki lider, stratejik ortaklığın geleceği ve iletişimde kalma konusunda fikir birliğine vardı.

Modi ve Bin Selman Batı Asya\'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü
26.12.2023 - 19:19,
Abone Ol

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefon görüşmesinde Batı Asya'daki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Modi ve Bin Selman telefon görüşmelerinde Batı Asya'daki duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Batı Asya'da "terörizm, şiddet ve sivillerin yaşamını yitirmesine ilişkin endişelerini" dile getiren liderler, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için "işbirliği" konusunda mutabık kaldı.

Ülkesinin İsrail- Filistin konusundaki tutumunu yineleyen Modi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ihtiyaç sahipleri için insani yardımlara "devamlılık" çağrısı yaptı.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın geleceğini" ele alan liderler, iletişimde kalma konusunda fikir birliklerini beyan etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suudi Arabistan, Narendra Modi, Başbakanlık, India, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi ve Bin Selman Batı Asya'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika


19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21
İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu

Son Dakika
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
18:29 İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen lüks araçlara vatandaşlar ve turistler yoğun ilgi gösterdi
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:21 İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de kalıcı ateşkes için 3 koşul sundu
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
17:03 Skandal nedeni sorguda itiraf etti! Cezaevinden çıkan adam, hayat kadınlarını öldürmeye kaldığı yerden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 20:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: Modi ve Bin Selman Batı Asya'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement