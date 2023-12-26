Modi ve Bin Selman Batı Asya\'daki Durumu ve İkili İlişkileri Görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefon görüşmesinde Batı Asya'daki durumu ve ikili ilişkileri ele aldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Modi ve Bin Selman telefon görüşmelerinde Batı Asya'daki duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Batı Asya'da "terörizm, şiddet ve sivillerin yaşamını yitirmesine ilişkin endişelerini" dile getiren liderler, bölgede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için "işbirliği" konusunda mutabık kaldı.

Ülkesinin İsrail- Filistin konusundaki tutumunu yineleyen Modi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ihtiyaç sahipleri için insani yardımlara "devamlılık" çağrısı yaptı.

Görüşmelerinde iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığın geleceğini" ele alan liderler, iletişimde kalma konusunda fikir birliklerini beyan etti.