Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Hızlandı

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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmalarına hız verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında temizleme araçları göle indirilirken, gölün yüzeyindeki müsilaj, yosunlar, yabani otlar, atık plastik malzemeler, tahtalar ve çöpler toplanıyor.

Mogan Gölü'nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı temizlik faaaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Gölbaşı'mız yeşille mavinin buluştuğu Ankara'nın hatta Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Her hafta Mogan Gölü'müzü binlerce kişi ziyaret ediyor. Aileler çocuklarıyla beraber gelerek, gölün harika doğasıyla bir nebze de olsa nefes alıyor. Biz de onlara daha güzel bir manzara sunabilmek için Ankara Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gölümüzdeki temizlik çalışmalarına yoğunlaştık. Havaların ısınmasıyla gölün yüzeyinde oluşan yosun ve müsilajları araçlarımızla temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan da gölümüzün temizliğiyle ilgili aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göz bebeğimiz olan Mogan Gölü'müzü el birliğiyle koruyalım. İnşallah gelecek nesillere güzel bir doğa ve daha temiz bir Gölbaşı bırakalım."

Yetkililer, göldeki çalışmaların kısa bir süre içerisinde bitirileceğinin altını çizerken, bu faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini ve göl çevresindeki doğal yaşamı olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılacağını vurguladı.