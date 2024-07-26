Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Hızlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi iş birliğiyle Mogan Gölü'nde temizlik çalışmaları başlatıldı. Gölün yüzeyindeki müsilaj, yosunlar, yabani otlar, atık plastik malzemeler, tahtalar ve çöpler toplanıyor.

26.07.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmalarına hız verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi ekipleri, Mogan Gölü'nde temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında temizleme araçları göle indirilirken, gölün yüzeyindeki müsilaj, yosunlar, yabani otlar, atık plastik malzemeler, tahtalar ve çöpler toplanıyor.

Mogan Gölü'nün önemine dikkat çeken Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı temizlik faaaliyetlerine ilişkin şunları söyledi:

"Gölbaşı'mız yeşille mavinin buluştuğu Ankara'nın hatta Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Her hafta Mogan Gölü'müzü binlerce kişi ziyaret ediyor. Aileler çocuklarıyla beraber gelerek, gölün harika doğasıyla bir nebze de olsa nefes alıyor. Biz de onlara daha güzel bir manzara sunabilmek için Ankara Büyükşehir Belediye'mizle birlikte gölümüzdeki temizlik çalışmalarına yoğunlaştık. Havaların ısınmasıyla gölün yüzeyinde oluşan yosun ve müsilajları araçlarımızla temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan da gölümüzün temizliğiyle ilgili aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göz bebeğimiz olan Mogan Gölü'müzü el birliğiyle koruyalım. İnşallah gelecek nesillere güzel bir doğa ve daha temiz bir Gölbaşı bırakalım."

Yetkililer, göldeki çalışmaların kısa bir süre içerisinde bitirileceğinin altını çizerken, bu faaliyetlerin düzenli olarak devam edeceğini ve göl çevresindeki doğal yaşamı olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılacağını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, Mogan Gölü, Plastik, Müsilaj, Gölbaşı, Yabani, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:05:09. #1.13#
SON DAKİKA: Mogan Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement