Moğolistan Başbakanı, ayı saldırısı sonrası bölgelere 24 saat avcı ekibi istedi - Son Dakika
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Moğolistan Başbakanı, ayı saldırısı sonrası bölgelere 24 saat avcı ekibi istedi

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Moğolistan Başbakanı, ayı saldırısı sonrası bölgelere 24 saat avcı ekibi istedi
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Moğolistan Başbakanı Nyam-Osor Uchral, başkentteki ayı saldırısı sonrası riskli bölgelere 24 saat avcı ekiplerinin gönderilmesini istedi. Saldırıda 40'lı yaşlarda bir kişi öldü, 50'li yaşlarda bir kişi ağır yaralandı; hükümet ekiplere 1 milyar tugrik kaynak ayırdı.

ULAN BATUR, 10 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan Başbakanı Nyam-Osor Uchral cuma günü Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili diğer kurumlara, ayılarla karşılaşma riskinin yüksek olduğu bölgelere profesyonel avcılardan oluşan ekipler gönderilmesi ve bu ekiplerin 24 saat görev başında tutulması talimatını verdi.

Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da çarşamba gecesi ile perşembe sabahı arasında meydana gelen ayı saldırısında 40'lı yaşlarda bir kişi hayatını kaybederken, 50'li yaşlarda bir kişi de ağır yaralanmıştı.

İnsan yaşamı ve sağlığına yönelik tehdide karşı Uchral, ilgili yetkililere kamu güvenliğini sağlamak, riskleri azaltmak ve kurumlar arasında koordineli çalışma yürütmek üzere derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Başbakan ayrıca kamuoyunun günlük bilgilendirilmesi talimatını verdi.

Hükümet ayrıca, ayıları sakinleştirmede kullanılan tüfeklerin, sakinleştirici ilaçların, kimyasal maddelerin ve diğer gerekli ekipmanların ithalatını hızlandırmak amacıyla 1 milyar Moğolistan tugriki (yaklaşık 277.000 ABD doları) kaynak tahsis etti.

İlgili yetkililere, ülkedeki ayı nüfusuna ilişkin verileri toplamak ve derlemek için ileri teknolojilerden yararlanılması talimatı da verildi.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre, ilkbahardan bu yana Moğolistan genelindeki yerleşim alanlarında 750'den fazla ayı görüldü.

Uzmanlar, son yıllarda ayıların çiftlik hayvanlarıyla karşılaşma ve yerleşim alanlarında görülme sıklığının arttığını belirtiyor. Bu artışın iklim değişikliği, ayıların doğal yaşam alanlarındaki yiyecek kıtlığı ve doğal kaynakların aşırı kullanımı gibi çeşitli nedenlerden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Kaynak: Xinhua
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