Moğolistan Başkonsolosu Akıncılar ilçesini ziyaret etti

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Moğolistan Başkonsolosu Ankhbayar Danuu, Sivas'ın Akıncılar ilçesini ziyaret etti.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ile bir araya gelen Danuu, ilçede yapılması planlanan projeler ve ortak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Danuu, Akıncılar'ın güzel ve şirin bir ilçe olduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Sevinç'e ve ilçe halkına teşekkür etti.

Sevinç ise ziyaretinden ve faydalı olacak ortak çalışmalara verdiği önemden dolayı Danuu'ya teşekkür etti.