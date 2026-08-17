Moğolistan\'da BM Çölleşmeyle Mücadele Konferansı

ULAN BATUR, 17 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı, pazartesi günü Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'da başladı.

"Toprağı Onarmak, Umudu Yeşertmek" temasıyla düzenlenen konferans çölleşme, arazi bozulması ve kuraklıkla mücadeleyi hızlandırmaya odaklanıyor. Önemli bir küresel platform işlevi gören etkinlik, sözleşmeye taraf 197 ülkeden 12.000 temsilciyi bir araya getiriyor.