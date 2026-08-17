Süper Lig devlerinden ikinci hafta maçlarına erteleme talebi

Avrupa kupalarında kritik play-off turu müsabakalarına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasındaki maçlarının ertelenmesi için harekete geçiyor.

3 KULÜPTEN ERTELEME TALEBİ

Üç kulübün de lig ve Avrupa fikstürü arasındaki sıkışıklık nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) erteleme taleplerini iletmeye hazırlanıyor. Yoğun maç temposu nedeniyle Avrupa'daki başarıyı ön planda tutan kulüpler, Süper Lig’in 2. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe - Konyaspor, Corendon Alanyaspor - Beşiktaş ve Trabzonspor - RAMS Başakşehir maçlarının ertelenmesini isteyecek. Başvuruların salı gününe dek resmi olarak TFF’ye ulaştırılması öngörülüyor.

AVRUPA'DA PLAY-OFF HEYECANI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 18 Ağustos'ta Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos'ta Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile mücadele edecek. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 20 Ağustos'ta Macaristan ekibi Ferencvaros karşısına çıkacak.

GÖZLER TFF'DE

Kulüplerin resmi başvurularının ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrilecek. TFF’nin talepleri onaylaması halinde ertelenen maçların takvimdeki yeni tarihleri federasyon tarafından kamuoyuna duyurulacak.