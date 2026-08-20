Moğolistan'da Okullarda Sosyal Medya Yasağı - Son Dakika
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Moğolistan'da Okullarda Sosyal Medya Yasağı

Moğolistan\'da Okullarda Sosyal Medya Yasağı
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Moğolistan, 2026-2027'den itibaren okullarda sosyal medya kullanımını yasaklayacak.

ULAN BATUR, 20 Ağustos (Xinhua) -- Moğolistan Eğitim ve Bilim Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan, 2026-2027 öğretim yılından itibaren ülke genelindeki eğitim okullarında her türlü sosyal medya kullanımının yasaklanacağını belirtti.

Enkh-Amgalan çarşamba günü yaptığı açıklamada öğrencilerin çevrimiçi güvenliğini sağlamak ve ekran bağımlılığını azaltmak amacıyla önümüzdeki akademik yıldan itibaren veliler, öğretmenler ve öğrencilerin yer aldığı sınıf sohbet grupları ile sayfalarının tamamen yasaklanmasına karar verildiğini söyledi.

Facebook, Instagram ve TikTok, Moğolistan'da en yaygın kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Özellikle öğretmenlerin öğrenciler ve velilerle Facebook sohbet grupları üzerinden iletişim kurması ve ev ödevlerini bu gruplarda paylaşması yaygın bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Moğolistan genelinde tüm eğitim kademelerindeki kurumlarda öğretim yılı 1 Eylül'de başlıyor.

Kaynak: Xinhua

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