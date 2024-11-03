Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sona Erdi - Son Dakika
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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sona Erdi

Moldova\'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sona Erdi

Moldova'da Maya Sandu'nun görev süresinin dolmasıyla yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemi tamamlandı.

03.11.2024 22:46
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Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi.

Moldova'da 36 bölge ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'de tamamlandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Oy verme işlemi, 234'ü yurt dışında, 30'u ülke sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde, 68'i de Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde olmak üzere toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleşti.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oylama yapıldı.

Yaklaşık 2 bin yerel ve uluslararası gözlemci tarafından takip edilen seçimde, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisinden (PAS) Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisinin (PSRM) adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 54

Moldova Merkez Seçim Komisyonun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin bulunduğu ülkede, seçime katılım oranı yüzde 54 oldu.

Buna göre, ülkedeki seçim yasası gereği seçmenlerden en az beşte birinin oylamaya katılması nedeniyle seçimler geçerli kabul ediliyor.

Seçimin ikinci turunda en fazla oy alan cumhurbaşkanı olacak, kazanan aday 45 gün içinde yemin ederek görevine başlayacak.

Seçimdeki olaylar

Moldova İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimde ihlallerin yapıldığı ve bu sayının 200'e yakın olduğu bildirildi.

Açıklamada, Rıbnita ve Rezina kentlerini birbirine bağlayan köprünün, bir kişinin şüpheli hareketlerinden dolayı bir süreliğine trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Diğer yandan, Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, Romanya, Almanya ve İngiltere'nin bazı kentlerinde ve Moldova'nın Varnitsa köyündeki seçim merkezlerinin bomba ihbarı nedeniyle bir süre çalışmadığını bildirdi.

Karaman, ayrıca komisyonun bilişim sistemlerinin siber saldırıya uğradığını ve bunun oy kayıt işlemini yavaşlattığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sona Erdi - Son Dakika

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