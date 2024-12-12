Moldova Rektörü NEVÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moldova Rektörü NEVÜ'yü Ziyaret Etti

Moldova Rektörü NEVÜ\'yü Ziyaret Etti

Moldova Komrat Üniversitesi Rektörü Zaharia, NEVÜ ile iş birliğini geliştirme görüşmeleri yaptı.

12.12.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Doç. Dr. Serghei Zaharia, beraberindeki heyetle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Zaharia, yaklaşık üç yıldır iş birliği protokolü ve Erasmus+ ikili anlaşması kapsamında NEVÜ'yü ziyaret etti.

Zaharia ve beraberindekiler, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Çatak, Prof. Dr. Bayram Deviren ve Prof. Dr. Özlem Fındık tarafından karşılandı.

Üniversiteler arası ikili iş birlikleri üzerine görüşme yapan heyetler, iki üniversite arasındaki akademik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi adına ortak diploma programlarının açılması ve işleyişi, ortak projeler, akademisyen ve öğrenci hareketliliklerinin genişletilmesi, Türkiye, Moldova ve dünyada yükseköğretimin geleceği konularını görüştü.

Programda, NEVÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Başak Coşkun tarafından, NEVÜ'nün izlediği kurumsal kalite denetimi süreçlerindeki çalışmaları, fiziki yapılanması, Kapadokya'nın sahip olduğu tarihi ve doğal zenginlikler hakkında sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Komrat Devlet Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli, Kültür Sanat, Moldova, Eğitim, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moldova Rektörü NEVÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:06:53. #1.13#
SON DAKİKA: Moldova Rektörü NEVÜ'yü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.