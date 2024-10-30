Mont Hırsızlığına Sosyal Medya Linci! - Son Dakika
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Mont Hırsızlığına Sosyal Medya Linci!

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Zonguldak'ta montu çalınan iş yeri sahibi, sosyal medyada linç edildiğini belirtti.

30.10.2024 21:02
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Satmak için rafa astığı montu çalınan iş yeri sahibi: "Sosyal medyadan linç yedim"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir mağazanın önündeki askıda satışa sunulan montu eline alan yaşlı bir kadın; güvenlik kamerasına aldırış etmeden uzaklaştı. Olayın kamuoyunda paylaşılması üzerine iş yeri sahibi montun bir müddet sonra geri getirildiğini ifade ederek "Mont iade edildikten sonra şikayetimden vazgeçtim ancak bu kez de sosyal medyadan adeta linç edildim" dedi.

Olay, geçen hafta ilçenin Ömer Kalaycı Caddesi üzerinde kalan bir butik mağazasında meydana geldi. Berika Miyanyedi'ye ait olan butik mağazasının önünde yaşanan olayda yaşlı bir kadın reyonda asılı bulunan montu güvenlik kameralarına rağmen alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Miyanyedi, polise şikayete bulundu. Olayın kamuoyunda paylaşılması üzerine mont iş yeri sahibi Miyanyedi'ye teslim edildi.

Berika Miyanyedi ise polise giderek şikayetini geri çekti. Bu kez de sosyal medyada bazı kişilerin doğru olmayan paylaşımları nedeniyle mağduriyet yaşadığını anlatan Miyanyedi şöyle dedi:

"Geçtiğimiz Salı günü iş yerimden mont çalınmıştı. Yapılan haberler üzerine mont bana geri teslim edildi. Mont bana teslim edildikten sonra bende bu konudaki şikayetimi geri çektim. Sosyal medyada bu konu hakkında çok doğru olmayan paylaşımlar döndü. Sosyal medya üzerinde çok fazla linç yedim. Bu yalan paylaşımları gururuma yediremediğim için açıklama yapma gereği duydum. Mont için 1 TL dahi bir para almadım. Zaten amacım para almak ve reklam yapmak değildi. Malımı geri almaktı. Ama, sanki bunların aksine yapıyormuşum gibi bir takım linçlere maruz kaldım. Bunu benim canımı sıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yorumlar doğru değil. O yüzden bu tür paylaşımları görenler paylaşım yapanlara itibar etmesin."

Mont Hırsızlığına Sosyal Medya Linci!
Kaynak: İHA

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