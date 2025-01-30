Morgantini Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün gözaltına aldığı eski Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini'yi serbest bıraktı.

İsrail basınında yer alan haberde, İsrail güçlerinin Morgantini'yi Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınında gözaltına aldığı belirtildi.

Filistinli aktivist Issa Amro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Morgantini'nin İsrail güçlerince gözaltına alındıktan sonra El Halil kenti yakınlarında gasp edilen Filistin toprakları üzerindeki bir polis karakoluna götürüldüğünü ifade etti.

Amro, eski AP Başkan Yardımcısının söz konusu polis karakolunda bir süre tutulduktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

İsrail ordusundan Morgantini'nin neden gözaltına alındığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Aynı zamanda insan hakları aktivisti olan Morgantini, Filistin'e verdiği destekle biliniyor.