Moritanya'da 120 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Moritanya Sahil Güvenliği, tekneyle Atlantik Okyanusu üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 120 düzensiz göçmeni yakaladı.

Moritanya'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin Sahil Güvenlik güçlerince ülkenin güneybatısındaki Nouadhibou açıklarında durdurulduğu bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen Sahil Güvenlik kaynağının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, yakalanan göçmenlerin büyük çoğunluğu Gambiya, Senegal, Sierra Leone ve Somali uyruklu kişilerden oluşuyor.

Göçmenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk yer alırken, bazıları sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle Moritanya Kızılayı tarafından Nouadhibou'daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

Moritanya, göç akınının kritik duraklarından biri

Moritanya hükümeti, 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin kullandığı güzergahlarda faaliyet gösteren 88 uluslararası insan kaçakçılığı ağının çökertildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Muhammed Ahmed Ould Muhammed Lemine, parlamentoda yaptığı konuşmada, bu ağların bazılarının komşu ve yabancı ülkelerle bağlantılı olduğunu tespit ettiklerini söylemişti.

Çatışmalar ve ekonomik krizler nedeniyle Afrika'dan ayrılarak Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin ana geçiş noktalarından biri olan Moritanya, kıtadaki düzensiz göç akınının kritik duraklarından biri olmayı sürdürüyor.