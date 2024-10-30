Moritanya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı münasebetiyle resepsiyon düzenlendi

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı, Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun ev sahipliğinde Nuakşot'taki otelde dün yapılan etkinliğe, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk, üst düzey bürokratlar ve milletvekillerinin yanı sıra büyükelçiler, davetliler ve Moritanya'da yaşayan vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Moritanya Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Büyükelçi Köroğlu, "Yüzyıllar boyunca peşi peşine kurulmuş Türk devletlerinin, inşallah dünya durdukça yaşayacak sonuncusu olan Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim'de kuruldu." dedi.

Türk devletinin, içeride demokrasinin yerleşmesi için iç ve dış düşmanlara karşı mücadele ettiğini belirten Köroğlu, Osmanlı'dan miras olarak aldığı medeniyet birikimine, modern bilim ve düşüncenin de unsurlarını ekleyerek muasır medeniyetin üstüne çıkma ülküsünü güçlü şekilde devam ettirdiğini ifade etti.

Köroğlu, Moritanya ile Türkiye arasında kökleri Osmanlı dönemine varan tarihi ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunun altını çizerek, iki ülkenin Filistin konusundaki ortak duruşuna ve Filistin meselesi çözülmedikçe Orta Doğu'ya ve hatta dünyaya gerçek bir barışın yolunun kapalı olduğuna işaret etti.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda, katılımcılara Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.