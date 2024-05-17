Moritanya'daki TMV Okulu Öğrencileri Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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Moritanya'daki TMV Okulu Öğrencileri Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenledi

Moritanya\'daki TMV Okulu Öğrencileri Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenledi

Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi. Başkent Nuakşot'taki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan öğrenciler, Türkiye, Moritanya ve Filistin bayrakları taşıdı. Öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardım akışının sağlanmasını talep etti. Yürüyüşte ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'e verdiği diplomatik ve askeri destek kınandı.

17.05.2024 23:39
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Moritanya'daki Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okulu öğrencileri, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze ile dayanışma amacıyla yürüyüş düzenledi.

Başkent Nuakşot'taki ABD Büyükelçiliğinin önünde toplanan öğrenciler, Türkiye, Moritanya ve Filistin bayrakları taşıdı.

Öğrenciler, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve insani yardım akışının sağlanmasını talep etti. Yürüyüşte ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'e verdiği diplomatik ve askeri destek kınandı.

TMV Moritanya ülke temsilcisi Taha Şen, AA muhabirine, Gazze'ye saldırıların başlamasından sonra öğrencilerin yardım faaliyetleri düzenlediğini ve bugüne kadar desteklerini devam ettirdiklerini söyledi.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 280'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 628 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 504 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moritanya'daki TMV Okulu Öğrencileri Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Moritanya'daki TMV Okulu Öğrencileri Gazze İle Dayanışma Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
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