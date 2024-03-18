Moskova'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Moskova'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

Moskova\'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Töreni Düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözü olduğunu belirtti ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın en çok şehit veren bakanlık olduğunu vurguladı.

18.03.2024 14:36
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Rusya'nın başkenti Moskova'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Çanakkale'de 109 yıl önce işgalcilere karşı Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıldır Türk topraklarını müdafaa etmek için verilen mücadelenin zaferle taçlandığını belirtti.

Bilgiç, Avrupa devletlerinin 19. yüzyılın sonunda Afrika kıtasını, Latin Amerika'yı ve Uzak Asya'yı büyük ölçüde aralarında paylaştığını, 20. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı coğrafyası olmak üzere yeni coğrafyaları sömürgeleştirme yarışına giriştiklerini hatırlattı.

İtilaf devletlerinin Türk boğazlarını ele geçirmek için 18 Mart 1915'te yeniden Çanakkale Boğazı'nı geçme teşebbüsünde bulunduğunu dile getiren Bilgiç, "İtilaf devletleri, Türk savunması karşısında aynı günün akşamında çok sayıda gemisini kaybederek geri çekilmek zorunda kalmış, Çanakkale Zaferi ile Türk milleti en zor şartlarda dahi bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür"

Gelibolu Yarımadası'nda verilen mücadelenin, Kurtuluş Savaşı için de çok önemli ilham kaynağı olduğunu hatırlatan Bilgiç, "Çanakkale Savaşı'nın Türkiye Cumhuriyeti tarihine etkisini en iyi ifade eden söz şudur: Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür. Bizler de büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

18 Mart'ın Şehitleri Anma Günü olması dolayısıyla ayrıca önem taşıdığını vurgulayan Bilgiç, Dışişleri Bakanlığının Ermeni terör örgütleri başta olmak üzere farklı terör örgütlerinin saldırılarında çok sayıda mensubunu şehit verdiğini anımsattı.

Bilgiç, "Bakanlığımızın yaşadığı bu saldırıların dünya diplomasi tarihinde benzerinin olmadığını söylemeliyim. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki diğer dışişleri bakanlıkları arasında en çok şehit veren bakanlıktır." şeklinde konuştu.

Moskova Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğamiral Mehmet Emre Sezenler de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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