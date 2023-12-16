Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ile ilgili resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Cumhuriyet'in 100. yılı anısına, Art Vue-Moskova sanatçılar grubunun eserlerinden seçilmiş "Türkiye'den deniz manzaraları" temalı resim ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı" fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in yanı sıra Büyükelçilik İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, Moskova YEE Koordinatörü Mehmet Ülker katıldı.

Rusya'daki Profesyonel Sanatçılar Birliği üyelerinden Nataliya Vokina ile Natalya Sıçyova ve çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte Rus ressamlara sertifika takdim edildi.

Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Bilgiç, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlenen sergide olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada Türkiye'nin güzelliklerini kıymetli Rus sanatçıların gözünden görme imkanı bulacağız. Bu tablolar, Türkiye'nin benzersiz doğası, tarihi ve kültürünün sadece tuval üzerinde değil aynı zamanda Rus dostlarımızın kalplerinde de bir iz bıraktığının en güzel göstergesi." dedi.

Sergide ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle derlediği fotoğrafların da yer aldığına dikkati çeken Bilgiç, bu etkinliğin Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk köprülerini daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

Moskova YEE Koordinatörü Ülker de serginin önemine işaret ederek, "Cumhuriyet'in 100. yılına adanmış etkinliğin, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin çok önemli bir nişanesi olduğunu vurgulamak isterim. 35 ressamın 94 eserinin yer alacağı toplam 3 sergi düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergi, 22 Aralık'a kadar açık olacak.