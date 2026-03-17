Moskova Moda Haftası'nda Türk Tasarım Sıkı İlgi Topladı

Rusya'da uluslararası ve yerli tasarımların sergilendiği Moskova Moda Haftası'nda düzenlenen defilede, Türk tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun 2026 sonbahar/kış yeni koleksiyonu modaseverlerden ilgi gördü.

Başkent Moskova'da Manej Sergi ve Toplantı Merkezi'nde 6'ncısı düzenlenen moda haftasında, Erdemoğlu'nun yeni tasarımları podyumda, stilistler, modaseverler ve tasarımcıların ilgisine sunuldu. Defileyi Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç de izledi.

Tasarımcı Erdemoğlu'nun "No Apologies" isimli sonbahar/kış koleksiyonunda deri, metal aksesuarlarla birlikte el işlemeleri ve parlak yüzey üzerine siyah, kırmızı, kırık beyaz renkleri kullandığı görüldü. "Güçlü omuzlar ve yapılandırılmış formlar ile özürsüz güç, görünürlük ve bilinçli iddia" konseptine yer verilen koleksiyonda, tasarımcı çalışmasını "Özür yok. Yumuşatma yok. Geri adım yok" ana temasıyla podyuma çıkardı.

"Türk modasının gücünü, yaratıcılığını ve zengin kültürel mirasını temsil ettiğimi hissediyorum"

Moda tasarımcısı Erdemoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova Moda Haftası'na 4. kez katıldığını belirterek, "Bu etkinlikte, her defasında Türkiye'yi temsil etmek benim için büyük bir gurur ve sorumluluk. Uluslararası bir platformda kendi hikayemi anlatırken aynı zamanda Türk modasının gücünü, yaratıcılığını ve zengin kültürel mirasını da temsil ettiğimi hissediyorum." dedi.

Modanın sadece kıyafetlerden ibaret olmadığını, bir kültürü, bakış açısını ve ruhu anlatma biçimi olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, Moskova'daki izleyiciyle kurduğu bağın çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Erdemoğlu, podyumda, koleksiyonunun çok güçlü ve sıcak bir ilgiyle karşılandığına dikkati çekerek, defile sonrasında hem moda profesyonellerinden hem de izleyicilerden çok güzel geri dönüşler aldığını söyledi.

Koleksiyonunun hikayesi hakkında bilgi veren Erdemoğlu, "Bu sezonki koleksiyonumun teması 'No Apologies'. Yani özür dilemeden var olmak, kendini olduğu gibi kabul etmek ve ifade etmek üzerine kurulu bir hikaye. Bu koleksiyon, toplum tarafından zaman zaman 'fazla' olarak tanımlanan insanlara adanmış bir koleksiyon. Fazla güçlü, fazla cesur, fazla görünür ya da fazla farklı olduğu söylenen herkese. Bu koleksiyon, aslında bir mesaj taşıyor, kendin olmak için özür dilemek zorunda değilsin." ifadelerini kullandı.

"Rusya'da Türk tasarımlarına ve üretimine güçlü bir ilgi var"

Rusya'da Türk tasarımlarına ve üretimine karşı her zaman güçlü bir ilgi olduğunun altını çizen Erdemoğlu, Türkiye'nin hem üretim kalitesi hem de tasarım gücü açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Erdemoğlu, özellikle son yıllarda Türk moda markalarının uluslararası platformlarda daha görünür olmasının bu ilgiyi daha da artırdığına işaret ederek, Rus moda sektörünün de yaratıcı tasarımlara açık ve farklı hikayeler anlatan markaları çok hızlı benimsediğini anlattı.

Rus pazarının Türk moda sektörü için oldukça önemli ve güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Erdemoğlu, "Bu nedenle Türk tasarımcıların ve markaların uluslararası platformlarda daha fazla yer alması çok değerli. Bizim en büyük gücümüz yaratıcılığımız, üretim kalitemiz ve kültürel zenginliğimiz." diye konuştu.

19 Mart'a kadar sürecek 6. Moskova Moda Haftası'nda Rus tasarımcılarının yanı sıra uluslararası markaların yer aldığı toplam 300 tasarımcının koleksiyonu sergileniyor.