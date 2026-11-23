İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski direktörü David Barnea, "tüm koşullar elverir vermez" İsrail'in İran'a yeni saldırılar başlatarak Tahran yönetimini devirmesi gerektiğini savundu.

Brüksel merkezli İsrail lobisi Avrupa Liderlik Ağı'nın (ELNET) Batı Kudüs'te düzenlediği konferansta konuşan Barnea, İran yönetimiyle yapılacak olası bir anlaşmanın başarılı olamayacağı iddiasında bulundu.

Barnea, İsrail'in "tüm koşullar elverir vermez" İran'a karşı savaşa girişmesi gerektiğini ileri sürerek, "Bu rejimin çöküşünü sağlamak için hızlı ve kararlı hareket etmeliyiz. Bu, bir savaşa daha girmek anlamına geliyorsa yapmamız gereken budur." ifadelerini kullandı.

İsrail ve ABD'nin İran saldırılarına uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere atıfta bulunarak tarihte verilmiş hiçbir zor kararın halk tarafından kolayca kabul görmediğini iddia eden Barnea, insanlık tarihinin en belirleyici dönüm noktalarından birinin önünde durduklarını öne sürdü.

Barnea, yaptırımlar yoluyla İran'ın tavrını değiştirmesi için zaman tanımanın da bir seçenek olduğunu savunarak, İran'a yeni saldırılara ilişkin uluslararası kamuoyunun "öfkesinin büyük olacağını" da söyledi.

Mossad eski Direktörü Barnea, ABD'li ünlü pop yıldızı Taylor Swift'in 2024 yazında Viyana'daki konserine yönelik bir "terör saldırısını" İsrail'in dış istihbarat servisinin önlediğini ileri sürdü.