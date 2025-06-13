Mossad'ın İran'da Kamikaze İHA Üssü Kurduğu İddiası

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın bu sabah erken saatlerde İran'a düzenlenen saldırılardan önce başkent Tahran yakınlarındaki kamikaze insansız hava aracı (İHA) üssü kurduğu iddia edildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Mossad'ın bu sabahki saldırılar öncesi İran'da kamikaze İHA üssü kurduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yetkili, kurulan bu İHA üssünün başkent Tahran yakınlarında olduğunu savundu.

Bu üssün, patlayıcı yüklü kamikaze İHA'larla İran ordusuna ait Tahran yakınlarındaki bir askeri üsteki karadan karaya füze rampalarının hedef alınması amacıyla kurulduğu iddia edildi.

İsrailli yetkili, bu kamikaze İHA'ların Tel Aviv'in bu sabah erken saatlerde düzenlediği saldırı sırasında aktif hale getirildiğini öne sürdü.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti