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Motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası Yeniden Görülecek

Motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası Yeniden Görülecek

İstinaf Mahkemesi, motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası'nda olayın görüntülerinin incelenmesi üzerine bilirkişi atanmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi. Sanık Mustafa Demirci ise mükerrir cezanın infaz süresini tamamladığı için 9 Mayıs'ta tahliye edildi. Motokurye Samet Özgül Cinayeti davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde 28 Haziran 2024'te tekrar görülecek.

13.05.2024 16:03
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NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - İstinaf Mahkemesi, motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası'nda olayın görüntülerinin incelenmesi üzerine bilirkişi atanmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi. Motokurye Samet Özgül Cinayeti davası, 28 Haziran 2024'te yeniden görülecek. Sanık Mustafa Demirci ise mükerrir cezanın infaz süresini tamamladığı için 9 Mayıs'ta tahliye edildi.

Motokurye Samet Özgül cinayetine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi, motokurye Samet Özgül Cinayeti Davası'nda olayın görüntülerinin incelenmesi üzerine bilirkişi atanmasına, bilirkişi raporunun hazırlanmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi. Motokurye Samet Özgül Cinayeti davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nde 28 Haziran 2024'te tekrar görülecek.

SANIK MUSTAFA DEMİRCİ TAHLİYE EDİLDİ

Bu süreçte, sanık Mustafa Demirci, mükerrir eden cezasının infaz süresi tamamlandığı için 9 Mayıs'ta tahliye edildi. Sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Bülent Açıkgöz'ün tutuklulukları ise devam ediyor.

İstinaf mahkemesinin yerel mahkemenin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmesinin ardından motokurye Samet Özgül cinayetine ilişkin dava 5 Mart 2024'te yeniden görülmüştü. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi davanın ilk duruşmasında; sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten adam öldürme" suçundan müebbet,  sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'e "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Böylece, mahkeme ilk kararını yineledi.

NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022 gecesi Ankara'nın Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken tartıştığı 3 kişi tarafından darp edilmiş ve boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Özgül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Samet Özgül davasında 27 Eylül 2023'te karar çıkmış; Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Halil İbrahim Demirci'ye müebbet hapis, arabasını Özgül'ün kullandığı motosikletin önüne kıran, Halil İbrahim Demirci'nin babası Mustafa Demirci ve Mustafa Demirci'nin arkadaşı Bülent Açıkgöz hakkında "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası vermişti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yönelik bazı itirazları kabul etmiş ve yeniden yargılama kararı vermişti.

Kaynak: ANKA

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