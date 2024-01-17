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Motosiklet Hırsızları Yakalandı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızları Yakalandı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Maltepe, Pendik ve Ataşehir'de park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddia edilen şüpheliler, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir otoparka bırakılmış motosikleti sabaha karşı çaldığı görüldü.

17.01.2024 - 13:53,
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MALTEPE, Pendik ve Ataşehir'de, park halindeki 4 motosikleti çaldıkları iddia edilen iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Maltepe, Pendik ve Ataşehir ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler Engin C.(41) ile Hamit G.(33) gözaltına aldı. Şüphelilerden Engin C.'nin daha önceden 30, Hamit G.'nin ise 23 suç kaydı olduğu belirlendi. 4 motosiklet çaldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir otoparka bırakılmış motosikleti sabaha karşı bulunduğu yerden çaldığı görüldü.

Motosiklet Hırsızları Yakalandı, Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kaynak: DHA
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