Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Bilal Uluışık (17), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kazada yaralanan motosikletteki S.G'nin ise Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Bilal Uluışık idaresindeki plakasız motosiklet, dün Ata Mahallesi Didim Bulvarı'nda, E.Y. yönetimindeki 09 APG 482 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.G. ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.
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