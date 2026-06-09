Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
09.06.2026 14:48
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İzmir Balçova'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Hasan Vurgun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hasan Vurgun (34), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Balçova ilçesinde meydana geldi. Restoranda ızgara ustası olan Hasan Vurgun'un kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Vurgun, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Vurgun'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Vurgun'un cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Balçova, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

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