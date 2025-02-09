Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru İnegöl\'de Defnedildi

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İZMİR'in Bornova ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın (26), memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Kazada yaralanan Mihriban Aydın (25), eşinin cenaze törenine ambulansla getirilirken, çiftin 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın'ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Yunus Aydın ile eşi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN CENAZESİNE AMBULANSLA GETİRİLDİ

Yunus Aydın'ın cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine gönderildi. Aydın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası eşliğinde toprağa verileceği kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi. 4 ay önce evlendiği ve kazada yaralanan eşi Mihriban Aydın da ambulansla cenazeye getirildi.

Polis memuru Yunus Aydın, Turgutalp Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.