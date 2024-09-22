Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolunda seyreden B.T. idaresindeki 67 UE 933 plakalı hafif ticari araç, Delihakkı Rampaları mevkisinde, Erdem Aydın'ın (42) kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Aydın, kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü B.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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