Motosiklet kazasında tahliye kararı tepki topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Motosiklet kazasında tahliye kararı tepki topladı

15.08.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, dur levhasına uymayan sürücünün motosiklete çarpması sonucu ölen gencin ailesi, tahliyeye protesto etti.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 40 günlük nişanlı Fahrettin Aras'ın (32) kullandığı motosiklete, kavşakta 'dur' levhasına uymayan Yusuf K.'nin otomobili çarptı. Aras'ın hayatını kaybettiği kaza sonrası tutuklanan sürücünün 2'nci duruşmada tahliye edilmesine, ölen gencin ailesi tepki gösterdi.

Kaza, 13 Mayıs'ta Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Fahrettin Aras yönetimindeki motosiklete, kavşaktan çıkan Yusuf K. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Aras, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bilirkişi raporunda; kazada Aras'ın kural ihlali yapmadığı, Yusuf K.'nin 'dur' levhasına uymayarak kazaya neden olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede savcılık, sürücü Yusuf K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını talep etti. 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmada savcı tutukluluğun devamını talep ederken, mahkeme heyeti sanığın tahliyesine karar verdi.

'BU KARAR, HALKIN VİCDANINI YARALADI'

Ölen gencin yakınlarının avukatı Neslihan Çan, kazanın meydana geldiği yolun dar ve tehlikeli olduğunu belirterek, "Burası sollama yasağının olduğu, hız sınırının 50 kilometre olduğu, kör noktalar ve kasislerle dolu bir yol. Buna rağmen sanık, 20 yıllık şoför olduğunu iddia etmesine karşın kuralları hiçe sayarak hatalı sollama yaptı. Karşıdan gelen, hiçbir kusuru olmayan motosikletli Fahrettin Aras ile kafa kafaya çarpıştı. Fahrettin henüz 32 yaşındaydı, 40 günlük nişanlıydı. Arkasında acılı bir anne, bir abi ve bir ömür sürecek boşluk bıraktı. Dosyanın savcısı, her celsede tutukluluğun devamını talep etti. Ancak dosyayı bilmeyen nöbetçi hakim, 2,5 ayın sonunda tahliye kararı verdi. Bu karar, halkın vicdanını yaraladı" dedi.

'HAYATIMIZ BİTTİ'

Gözyaşları içinde oğlunun ölümünü atlatamadığını belirten Ayşe Aras, "Benim eşim yoktu, 2 evladıma sığınıyordum. Fahrettin çok iyi bir çocuktu. Kimseye kötülük etmez, herkesin yardımına koşardı. İnsanları, hayvanları çok severdi. Trafikte de çok dikkatliydi, etrafındaki insanları kurallara uymaları için uyarırdı. Böyle bir kazayı asla hak etmedi. Onun ölümüyle bizim hayatımız da bitti. Nefes alıyorum ama yaşamıyorum. Gecem gündüzüme karıştı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ama suçlu olanlar da aynı acıyı tatmalı. Gerçekten suçsuz yere giden bir canın ardından yaşamak çok zor" diye konuştu.

'KARDEŞİM YÜZDE 100 KUSURLU BİRİNİN HATASIYLA ÖLDÜ'

Ağabey Seyit Aras ise yaşadıkları acının yanı sıra verilen tahliye kararına tepki göstererek, "Kardeşim, bir kişinin bilinçsizce yaptığı hatanın bedelini canıyla ödedi. Tanık ifadeleri, kamera görüntüleri, bilirkişi raporları, hepsi sanığın yüzde 100 kusurlu olduğunu gösteriyor. Buna rağmen yalnızca iki ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Daha üç ay önce toprağa verdiğimiz kardeşimizin ardından böyle bir karar verilmesi, acımızı iki kat artırdı. Biz adalet istiyoruz, vicdanlara sığmayan bu karara karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Haber: İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Motosiklet, Muratpaşa, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet kazasında tahliye kararı tepki topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:50:33. #7.11#
SON DAKİKA: Motosiklet kazasında tahliye kararı tepki topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.