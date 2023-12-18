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Motosiklet Sürücüsü Yatarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı - Son Dakika
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Motosiklet Sürücüsü Yatarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yatarak motosiklet kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sürücüye 13 bin 648 lira cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Motosiklet Sürücüsü Yatarak Tehlikeli Yolculuk Yaptı
18.12.2023 - 22:11,
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yatarak motosiklet kullanan sürücünün sosyal medyada yayınlanan tehlikeli yolculuğu, tepkilere neden oldu. Olayın ardından polis tarafından kimliği tespit edilen sürücü F.E.G.'ye 13 bin 648 lira cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adli işlem başlatıldı.

Olay, geçen 20 Ağustos günü Fethiye- Çameli yolunda meydana geldi. F.E.G., yönetimindeki 48 RV 429 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye düşürecek şekilde karayolunda ilerledi. Motosikletin üzerine yatarak bir süre giden F.E.G.'nin bu tehlikeli yolculuğu bir başka bir motosiklet sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler bugün sosyal medyada yayılınca Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin plaka tespiti çalışma sonrası motosikletin sahibi ve görüntüdeki motosiklet sürücüsünün F.E.G. tespit edildi. Gözaltına alınan F.E.G.'ye sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, kask takmamaktan 436 lira, tehlikeli şerit değiştirmekten 4 bin 64 lira ve tek elle motosiklet kullanmaktan 951 lira olmak üzere toplamda 13 bin 641 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan motosikletin sahibi M.G.?ye, sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 8 bin 190 lira ve muayene süresi geçmiş aracı trafiğe çıkarmaktan 1979 lira olmak üzere toplamda 10 bin 169 lira cezai işlem uyguladı. (DHA)

Kaynak: DHA
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