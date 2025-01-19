Motosiklet Sürücüsünün Tehlikeli İmanı Kamerada

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, motosiklet sürücüsünün D-400 karayolu emniyet şeridinde ön tekeri kaldırarak ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçen perşembe günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'nden geçen şehirlerarası D-400 Karayolu'nda 07 BZA 618 plakalı motosikletin sürücüsü, motosikletin ön tekerlerinin kaldırarak metrelerce sürüş yaptı. Sürücüsünün motosikletin ön tekerlerini kaldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası ve seyir halindeki otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün hem kendisini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attığı anlarda karayolunda yoğun ve hızlı bir trafik akışı olduğu görüldü.

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -