Motosiklete Köpek Saldırısı Kamerada

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Seyir halindeki motosiklete 3 başıboş köpeğin saldırı anı kamerada

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de seyir halindeki motosiklete 3 başıboş köpeğin saldırı anı kask kamerasına saniye saniye yansırken, ısırılmaktan korkan sürücü aşağı inip aracını eliyle yürüterek olay bölgesinden uzaklaştı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü idaresindeki motosiklet ile Akpınar Mahallesi'ndeki ara sokaklarla seyir halindeyken başıboş köpeklerin kendisine doğru yaklaştığını fark etti. Köpekten biri motosiklet sürücüsüne havlayınca diğerleri de ona katıldı. Üç köpeğin kendisine havlamasından korkan ve motosikletini durduran sürücü aracından inerek, başıboş köpeklerin gitmesini bekledi. Yoldan geçen diğer araçlara da havlayan köpekler yine de sürücünün yanından ayrılmadı. Motosikletini eliyle süren ve oradan biraz uzaklaşan sürücü, daha sonra aracını çalıştırıp oradan hızla uzaklaşmak için hamle yaptığında köpekler yeniden havladı. Motosiklet sürücüsünün yaşadığı korku ve köpeklerin saldırısı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan bahse konu mahallede kepeklerin sürekli yaya ve araçlara saldırdığı öğrenildi.