Sabah namazına giden imamın korkunç sonu - Son Dakika
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Sabah namazına giden imamın korkunç sonu

Sabah namazına giden imamın korkunç sonu

Sultangazi'de sabah namazı için camiye giden imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın kazdığı çukura takılarak düştü ve arkasından gelen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Ailesi, İBB'nin ihmali olduğu iddiasıyla hukuki süreç başlattı.

02.01.2025 15:58  Güncelleme: 16:01
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Sultangazi'de, motosikletiyle sabah namazı için camiye giden imam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın kazdığı öne sürülen çukura takılıp düştü. Kaba arkasından gelen kamyonun altına kalarak hayatını kaybetti. Kaba'nın ailesi olayda İBB'nin ihmali olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını Kaybetti
Abdülkerim Kaba

ÇUKURA DÜŞTÜ, KAMYONUN ALTINDA KALDI

Olay, 16 Aralık'ta sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi 2375. Sokak'ta meydana geldi. Görevli olduğu camiye sabah namazı için motosikletiyle giden İmam Abdülkerim Kaba, İGDAŞ'ın yaptığı çalışma nedeniyle kazılan çukura takılıp düştü. Düştükten sonra arkasından gelen aracın altında kalan Kaba hayatını kaybetti. Olayın ardından araç sahibi gözaltına aldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını Kaybetti

İMAMIN AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Kazanın ardından imam Abdülkerim Kaba'nın ailesi kazılan çukurun kapatılmadığı ve uyarı levhasının da bulunmadığını iddia ederek sorumlulardan şikayetçi oldu.

Motosikletli İmam Çukurda Düşerek Hayatını Kaybetti

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İmam Abdülkerim Kaba'nın kazılan çukura takılarak motosikletinden düştüğü ve arkasından gelen aracın altında kaldığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabah namazına giden imamın korkunç sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    imambayıldıyı bilirdik ama imamın motosikletlisini ilk kez duyuyoruz ALLAH rahmet eylesin 8 186 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhat eser ne tuttuğun takımda hayır var, ne tuttuğun partide. psvnk. 105 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender annenteselli ikramiyesi gimi aynı enfes oe 4 79 Yanıtla
  • Murat Ozdemir:
    Vadesi yetmiş ama aile para peşinde ibb yi mahkemeye vermiş tazminat peşinde oto yolda kayıp kaza yapanlar sizde karayollarını mahkemeye verin yol kaymasa kaza yapmazdık deyin 6 25 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    ferhat herkesin sana kufretmesi hoşunami gidiyor? 1 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    welcome to Türkiye 0 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Son dakika burada edilen küfürleri niye yayınlıyorsunuz, hanımlar var, edepli insanlar var. Yok burası böyle derseniz biz çıkalım. 0 0 Yanıtla
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