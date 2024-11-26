Motosikletli Kurye Olayı: Sürücüye Saldırı ve Gözaltılar - Son Dakika
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Motosikletli Kurye Olayı: Sürücüye Saldırı ve Gözaltılar

Motosikletli Kurye Olayı: Sürücüye Saldırı ve Gözaltılar

Nişantaşı'nda motosikletli bir kurye, iki otomobilin arasından geçmeye çalışırken sürücüyle tartışmaya girdi. Arkadaşlarını çağıran kurye, birlikte otomobile saldırarak hasar verdi. Olay yerine gelen polis, kuryeleri gözaltına aldı.

26.11.2024 10:32  Güncelleme: 10:42
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Motosikletli kurye arkadaşlarını çağırdı; araca tekme ve yumruk attı

Doğan Can CESUR/ - NİŞANTAŞI'nda iki otomobilin arasından geçmek isteyen motokurye, iddiaya göre aracı üstüne süren sürücüye ve otomobiline saldırdı. Diğer motokuryelerle aracın dikiz aynalarını kıran ve camlarına zarar veren saldırganlar, polis tarafından gözaltına alındı. O anlar

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında Nişantaşı Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kurye caddede yan yana seyreden iki otomobilin arasından geçmek istedi. Ancak sağ taraftaki aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyonu kuryenin üstüne kırdı. Bunun üzerine dengesini kaybeden kurye yere düşünce tartışma çıktı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü küfür edince, kurye cep telefonuyla aradığı motosikletli kurye arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

KURYE ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP SALDIRDI

Toplanan kuryeler, sürücüyü darbedip kasklar, tekmeler ve yumruklarla otomobile saldırdı. Aracın dikiz aynalarını kırıp, camlarına zarar veren kuryelere polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin araya girerek uzaklaştırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine kavgaya karışan taraflar polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan kavgaya karışan taraflar serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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