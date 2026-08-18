Motosikletli Polis Timleri Töreni - Son Dakika
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Motosikletli Polis Timleri Töreni

Motosikletli Polis Timleri Töreni
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Ankara Valisi Canbolat, motosikletli polis timleri mezuniyet törenine katıldı, eğitim önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Ankara Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu Mezuniyet ve Yunus Timlerine Katılım Töreni'ne katıldı. Vali Canbolat, kursu başarıyla tamamlayan personeli kutladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kurs Alanı'nda gerçekleştirilen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu Mezuniyet ve Yunus Timlerine Katılım Töreni'ne katıldı. Vali Canbolat, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasında görev yapan emniyet teşkilatı personelinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için "nitelikli ve uygulamalı eğitimin önemine" dikkat çekti. Canbolat, Motosikletli Polis Timlerinin özellikle asayiş olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirterek yeni görev alan personele görevlerinde başarılar diledi.

Program, motosikletli polis timlerinin eğitim sürecinde kazandıkları sürüş ve manevra kabiliyetlerini sergiledikleri gösterilerle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

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