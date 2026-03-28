Motosikletli Sürücüye 180 Bin Lira Ceza

MALTEPE'de motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı kamyonet şoförüne saldırdı. Motosikletli kaskla kamyoneti camını kırdı. Motosiklet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesildi. Araç trafikten men edilirken, sürücü belgesine de el konuldu.

İdealtepe Mahallesi'nde 26 Mart'ta meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü ile aracını üzerine sürdüğünü iddia ettiği kamyonet şoförü arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada motosikletinden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne kaskla saldırdı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu sürücülerin S.A. ve E.Ü. olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü S.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. S.A., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.