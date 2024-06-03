Motosikletten çıkan para ile birlikte ceset bulundu - Son Dakika
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Motosikletten çıkan para ile birlikte ceset bulundu

Motosikletten çıkan para ile birlikte ceset bulundu

Mersin'de motosikletinden parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para çıkınca polis, A.Y.'nin verdiği adreste Şule Özlem Ural'ın boğularak öldürüldüğü cesedini buldu. A.Y. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

03.06.2024 17:54
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MERSİN'de motosikletinden parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para çıkınca polisin şüphelenip sorguladığı A.Y.'nin (20) verdiği adreste ceset buldu. Şule Özlem Ural'ın (32) boğularak öldürüldüğü belirlenirken, A.Y., cinayet şüphesi ile gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 01.00 sıralarında Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) arkasında şüphelendikleri motosiklet sürücüsü A.Y.'yi durdurdu. Motosiklette parçalanmış çelik kasa ile yüklü miktarda para bulan ekipler, A.Y.'yi olay yerinde sorguladı. A.Y., kasayı Yenişehir ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir evden aldığını söyledi. Adrese giden polis, evde Şule Özlem Ural'ın cansız bedenini buldu. Ural'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. A.Y. cinayet şüphesi ile gözaltına alınırken, Ural'ın cenazesinin Yenişehir ilçesindeki Afet Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Özlem Ural, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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