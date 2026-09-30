Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman, İzmir'deki kazadan sonra İstanbul'da defnedildi - Son Dakika
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Motovlogcu Dayı Cumhur Kahraman, İzmir'deki kazadan sonra İstanbul'da defnedildi

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Motovlogcu Dayı olarak tanınan 46 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cumhur Kahraman, İzmir'deki trafik kazasında hayatını kaybetti. Kahraman'ın cenazesi Florya Camisi'ndeki törenin ardından Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 46 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cumhur Kahraman'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Motosiklet sürüşü, ekipman kullanımı, trafik kuralları ile motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar konusunda sosyal medyada içerik üreten ve "Motovlogcu Dayı" olarak tanınan Kahraman için Florya Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Kahraman'ın ailesi ve yakınları caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Kılınan namazın ardından Kahraman'ın cenazesi Esenyurt'taki Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cumhur Kahraman idaresindeki 34 GMM 853 plakalı motosiklet, 28 Eylül'de İzmir-Çanakkale kara yolunda K.T'nin kullandığı tıra arkadan çarpmış, kazada Kahraman hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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