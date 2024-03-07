Mozambik'te 72 Çocuk Silahlı Gruplar Tarafından Kaçırıldı

Mozambik'in kuzeyindeki Nampula bölgesinde 72 çocuğun silahlı gruplarca kaçırıldığı bildirildi.
Lusa ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Nampula Bölgesi yetkililerinden Albertina Ussene, silahlı gruplar tarafından yapılan saldırılarda artış olduğunu söyledi.
Ussene, "Nampula'da silahlı gruplarca gerçekleştirilen son saldırılarda 72 çocuk kaçırıldı, kaçırılan çocuklardan 29'u kurtarılarak ailesine kavuştu." ifadesini kullandı.
Bölgede insani yardım çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşları ise saldırılarda ölenlerin sayısının henüz tespit edilemediği bilgisini paylaşarak çok sayıda cami, okul, kilise, ev ve dükkanın hasar gördüğünü açıkladı.
Saldırılardan Ensar'us Sunna örgütü sorumlu tutuluyor.
Saldırılar 2017'den bu yana devam ediyor
Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde terör örgütü Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 4 bine yakın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi yerinden oldu. Cabo Delgado bölgesinde son aylarda artan saldırılar nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk, yaklaşık 100 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu Cabo Delgado'da Fransız enerji şirketi Total, sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa ediyor. Güvenlik sorunu nedeniyle çalışmalarını durduran Total, operasyonların güvenlik sağlandığında yeniden başlayacağını duyurmuştu.
Bölgede, örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) misyonu terörle mücadeleye başladı.
SADC misyonunda Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor. Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.
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