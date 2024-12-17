Mozambik'te Kasırga Faciası: 15 Ölü, 172.000 Evsiz

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MAPUTO, 17 Aralık (Xinhua) -- Mozambik'in kuzeyini vuran Tropik Chido Kasırgası, 15 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 172.000 kişinin evsiz kalmasına neden oldu.

Ülkenin Ulusal Afet Risk Yönetimi ve Azaltma Enstitüsü Başkanı Luisa Meque, pazartesi günü Nampula eyaletindeki Memba bölgesinde basına yaptığı açıklamada, pazar günü etkili olan kasırgada 5.832 evin yıkıldığını söyledi.

"Memba bölgesinde 69 teknenin kaybolduğunu ve 102 teknenin de kullanılamaz hale geldiğini öğrendik" diyen Meque, kasırganın etkilerinin takip edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Kasırga, elektrik kesintilerine de yol açtı. Mozambik Elektrik İdaresi, kasırga nedeniyle Nampula ve Cabo Delgado eyaletlerinde yaklaşık 200.000 abonenin elektriksiz kaldığını duyurdu.