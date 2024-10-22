Mozambik'te Seçim Sonrası Protesto: 1 Ölü

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Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı, parlamento ve eyalet valiliği seçimlerinin sonuçlarına karşı düzenlenen protestolarda en az 1 göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mozambik İnsan Hakları İçin Demokrasi Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Maputo'da seçim sonuçlarına yönelik protesto gösterisi düzenlendiği kaydedildi. Açıklamada, gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

9 Ekim'de düzenlenen seçimlerin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi'nin (FRELIMO) cumhurbaşkanı adayı Daniel Chapo birinci sırada, bağımsız muhalefet adayı Venancio Mondlane ise ikinci sırada yer aldı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisi (PODEMOS) avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, dün yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.

Seçimlerin nihai sonuçlarının 24 Ekim'de açıklanması bekleniyor.