MSB, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Zaferi, denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi, ihtiyacı olduğu zaman, istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır." sözüne yer verildi.

Türkiye'nin denizlerdeki egemenliği ve bağımsızlığının simgesi olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın kutlandığı mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi korumaya, şanlı ay yıldızlı al bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz."