MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi\'ni kutladı

Tunceli'de Dilendirilen veya Çalıştırılan Çocuk Bulunmuyor

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda, dilendirilen ya da çalıştırılan çocuk bulunmadığı belirtildi. İl genelinde çocuk işçi çalıştırılabilecek sektörler düzenli olarak denetlenirken, emniyet müdürlüğü, İş-Kur ve Göç İdaresi ile koordinasyon sağlanıyor. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfettin Özdemir, 16 yaş altı çocukların çalıştırılmasına kesinlikle izin verilmediğini ve ilde çocukların dilenmediğini ya da dilendirilmediğini belirtti.