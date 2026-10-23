MSB, 5'inci Ana Jet Üs uçaklarının Karadeniz'de eğitim uçuşunu tamamladığını bildirdi - Son Dakika
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MSB, 5'inci Ana Jet Üs uçaklarının Karadeniz'de eğitim uçuşunu tamamladığını bildirdi

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MSB, 5\'inci Ana Jet Üs uçaklarının Karadeniz\'de eğitim uçuşunu tamamladığını bildirdi
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya paylaşımında eğitime ilişkin görüntülere de yer verildi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan savaş uçakları ile Karadeniz semalarında eğitim uçuşu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Semalarımızın çelik kanatları, göklerdeki kararlılığını sürdürüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan uçaklarımız, Karadeniz üzerinde eğitim uçuşunu başarıyla tamamladı" denildi.

Paylaşımda, eğitime ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: DHA
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