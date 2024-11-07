MSB'den ABD'nin Suriye Çekilmesi Açıklaması

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya, "ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı." yanıtını verdi.

MSB kaynakları, bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynaklar, dün sonuçlanan seçimlerin ardından ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Bölgemizdeki savunma ve güvenlikle ilgili her türlü gelişmeyi yakından takip etmekte, ona göre de tedbir almaktayız. ABD daha önce de Suriye'den çekilme kararı almıştı ama fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil, icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir."

Bakanlık kaynakları, Yunanistan heyetinin İstanbul'u ziyaretiyle gerçekleşen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile ilgili sorular üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı'nda her iki taraf, 2024 yılı için belirlenen faaliyetlerin icrası ve 2025 yılı için mutabık kalınan faaliyetlerin hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecektir."

Bakanlık kaynakları, Fransa'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlere ilişkin, Kıbrıs adasında dengeleri bozabilecek ve KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmenin yakından takip edildiğini bildirdi.

Daha önce de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bu tür yardım sözleri verildiğini aktaran kaynaklar, " Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da garanti ve ittifak anlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için elinden geleni yapmaya, KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri her ne pahasına olursa olsun almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

F-16 tedariki

Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir. Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO'nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz."

(Bitti)