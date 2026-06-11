MSB'den Kıbrıs'a Sert Mesaj - Son Dakika
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MSB'den Kıbrıs'a Sert Mesaj

11.06.2026 10:31
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MSB, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden durumlara karşı kararlılık vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığında olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından, Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Kıbrıs'ta "garantörlük" sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan "Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması"na ilişkin sorular üzerine Bakanlık, şu yanıtı verdi:

"Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan, Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar, Ada'nın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır."

"Sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız"

Bakanlıkça, Yunan basınında yer alan, "Türk uçaklarının Yunan uçağını taciz edildiği" iddiasına ilişkin soruya ise şu cevap verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği' yönündeki organize ve bilinçli provakatif iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan ve GKRY'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini göz ardı eden, bölgedeki hassas dengeleri dikkate almayan ve zaman zaman KKTC hava sahasına yönelik ihlal niteliği taşıyan faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir. 7 Haziran tarihinde Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rotasında uçuş icra eden 6 hava trafiğinden 4'ü KKTC hava sahasını ihlal etmiş, bu nedenle KKTC'de konuşlu Alarm Reaksiyon nöbeti tutan iki adet F-16 uçağımız derhal tedbir amaçlı kaldırılmıştır. Uçaklarımız, KKTC hava sahası üzerinde görev yapmış olup, GKRY hava sahasını ihlal etmemiş, bahsi geçen trafiklere taciz yapılmamıştır. Bölgede gerginliği artıran ve provokatif nitelik taşıyan mağduriyet algısı oluşturmaya yönelik girişimler ve açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir."

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta son durumun ne olduğuna ilişkin sorular üzerine Bakanlık, "İsrail ve ABD tarafından İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasından sonra şiddetlenen çatışmalar küresel ve bölgesel istikrara zarar vermiştir. Diğer taraftan çatışmaların tekrar başlaması neticesinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini, çatışmaların hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını, sorunun diplomasi yoluyla çözülmesinden yana olduğumuzu yineliyoruz." açıklaması yapıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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