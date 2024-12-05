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MSB'den Suriye ve Terörle Mücadele Açıklamaları

MSB\'den Suriye ve Terörle Mücadele Açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve PKK/YPG terör örgütü ile kararlılıkla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Son bir haftada 53 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

05.12.2024 13:15  Güncelleme: 13:19
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi; Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/ YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde kilidi kapatan ve terörle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son bir haftada 53 teröristi etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının Irak'ın kuzeyinde 1392 ve Suriye'nin kuzeyinde 1272 olmak üzere 2 bin 664 olduğunu kaydetti. Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilmiştir. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

'SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Ardından Suriye'deki muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetlere değinen Tuğamiral Aktürk, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta, sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum; muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda; Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi; Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

'2 BİN 251 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Tuğamiral Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin de "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2 bin 251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 9'u terör örgütü mensubudur. Böylelikle,1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92 bin 730'a yükselmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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