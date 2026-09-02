MSB duyurdu, Mayadin'de Fırat'a yüzer köprü kuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, köprüden görüntüler de yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesinde Fırat Nehri üzerinden geçişler için yüzer köprü kurulduğunu bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığımız tarafından, Suriye'nin Mayadin bölgesindeki nehirden geçişler için katlanabilir şerit yüzücü köprü kuruldu." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yüzer köprüden görüntüler de yer aldı.
Kaynak: AA
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