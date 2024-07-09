MSB: Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.