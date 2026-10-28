MSB Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSB Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyindeki uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptığını açıkladı. Bakanlık, uçuşun Akdeniz'deki hak ve menfaatleri korumak ve harekat hazırlığını en üst seviyede tutmak amacıyla yapıldığını bildirdi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları ile Kıbrıs Adası'nın güneyindeki Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak ve harekat hazırlığımızı en üst seviyede tutmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz. Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla icra edildi" denildi. Bakanlıktan eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: DHA
Milli Savunma BakanlığıPolitikaAkdenizKıbrısGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi Fenerbahçe taraftarı o hocayı istemiyor! İlk görüşme haberi sonrası tepkiler çığ gibi
Kimliklerde büyük değişim İlk olarak memurlar kullanacak Kimliklerde büyük değişim! İlk olarak memurlar kullanacak
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: 46 ölü, 179 yaralı
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Görüntü başkent Ankara’dan Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
15:09
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
14:35
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
14:17
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel’den Lucas Torreira açıklaması Tek kelimeyle yanıt verdi
Aşk iddiaları sonrası Melisa Döngel'den Lucas Torreira açıklaması! Tek kelimeyle yanıt verdi
14:15
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma
Mera arazisine şato yaptıran belediye başkanından garip savunma!
12:13
Yatak görüntülerini kim kayda aldı Sarıgül’ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Yatak görüntülerini kim kayda aldı? Sarıgül'ün korumasının ifadesinden bomba detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 15:24:25. #.0.3#
SON DAKİKA: MSB Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android