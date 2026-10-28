MSB Hava Kuvvetleri uçaklarının Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptığını açıkladı

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip ve destek uçakları ile Kıbrıs Adası'nın güneyindeki Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından açıklamada, "Ülkemizin Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak ve harekat hazırlığımızı en üst seviyede tutmak amacıyla kararlılıkla çalışıyoruz. Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla kapsamlı bir eğitim uçuşu başarıyla icra edildi" denildi. Bakanlıktan eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.