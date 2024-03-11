Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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