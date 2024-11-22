MSB, Irak'ta 4 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz." notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.
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